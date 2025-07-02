СБУ запобігла серії терактів у Харкові: затримано агента ФСБ, який виготовляв вибухівку

СБУ запобігла серії терактів у Харкові. / © СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію в Харкові, в результаті якої затримала агента ФСБ, що готував теракти біля державних установ. За даними слідства, 48-річний лаборант одного з харківських університетів на замовлення російських спецслужб виготовив три саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник виготовляв вибухівку. / © СБУ

Для створення вибухівки чоловік використовував квартиру своїх сусідів, які виїхали з міста, залишивши йому ключі. Два пристрої, обладнані телефонами для дистанційної активації, він заклав у підготовлені схованки за координатами, отриманими від куратора. Вибухівку маскував під побутові предмети — зокрема, спортивні м’ячі.

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Затримання відбулося в момент, коли зловмисник облаштовував ще одну схованку — біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у нього вилучили залишки вибухових речовин і засоби зв’язку з ФСБ.

Агенту оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

підготовка до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258);

незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Зловмисник виготовляв вибухівку. / © СБУ

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше повідомлялось, що у Дніпрі затримали чергового агента ГРУ РФ. Зрадник готував координати для повітряних атак агресора по критичній інфраструктурі України.