СБУ запобігла серії терактів у Вінниці: затримано агентів російської воєнної розвідки

СБУ затримала агентів російської воєнної розвідки. / © Служба безпеки України

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Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб організувати вибухи у Вінниці. Контррозвідники викрили агентурну групу ГРУ РФ, яка готувала два теракти — проти українського військового та адмінбудівлі поліції. У результаті спецоперації затримано трьох осіб.

За даними слідства, першою ціллю диверсантів було підірвати автомобіль українського військовослужбовця. Вибухівку планували дистанційно активувати через дзвінок на телефон, вмонтований у саморобний вибуховий пристрій.

Вибухівка. / © Служба безпеки України

Оперативники СБУ виявили спробу встановлення прихованої камери біля місця майбутнього підриву та знешкодили зловмисників на етапі підготовки.

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У ході розслідування встановлено, що до Вінниці прибули дві мешканки Київської області, які за гроші російських кураторів погодилися виконати завдання. Їх було завербовано через Telegram-канали, що пропонують “легкий заробіток”. Жінки орендували житло, отримали координати схрону і забрали звідти два вибухові пристрої.

Третім учасником групи виявився 33-річний житель Вінниці. Саме він, за інструкціями з Росії, спорядив термоси вибухівкою та наповнив їх уламками шурупів для посилення ураження.

СБУ затримала агентів російської воєнної розвідки. / © Служба безпеки України

Після ймовірного підриву військового авто диверсанти мали намір атакувати ще одну ціль — відділ поліції. Завдяки втручанню СБУ ці плани було зірвано.

Під час обшуків вилучено два саморобні вибухові пристрої та мобільні телефони із доказами координації з ГРУ РФ.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування та операцію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Вони мали підірвати 8 депутатів Кам’янець-Подільської міськради.