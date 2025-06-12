СБУ запобігла теракту в центрі Івано-Франківська: ФСБ вербувала неповнолітню

СБУ зірвала теракт у центрі Івано-Франківська. / © СБУ

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Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігла теракту в центральному парку Івано-Франківська. За даними контррозвідки, російська ФСБ намагалася завербувати 15-річну місцеву школярку, аби вона встановила саморобний вибуховий пристрій у людному місці. Вибух мав відбутися у годину пік, коли в парку перебуває найбільше людей.

Деталі розповіла пресслужба СБУ.

Плани вдалося зірвати завдяки інформкампанії СБУ “Спали ФСБшника”. Саме туди дівчина звернулася після того, як отримала повідомлення від російського агента. Той вийшов на неї через месенджер і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

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За вказівками куратора, школярка мала виготовити вибухівку самостійно. У вибуховий пристрій інструктували додати гайки для посилення ураження, а саму бомбу замаскувати в термос. Щоб не привертати увагу родини, дівчині порадили орендувати для цього квартиру.

Після цього агент ФСБ призначив час і місце: дівчина мала залишити термос з вибухівкою у центральному парку, після чого, за планом ворога, пристрій мали підірвати дистанційно. Очікувалося, що вибух забере життя не лише цивільних, а й самої дівчини — аби не залишати свідків.

Вибухівка ФСБ. / © СБУ

Коли школярка відмовилася виконати завдання до кінця, куратор почав залякувати її, обіцяючи “здати” СБУ. Однак усі її дії вже перебували під контролем українських правоохоронців. Вони зафіксували кожен етап операції: від вербування до підготовки вибуху й спроби ліквідації виконавиці.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — “Порушення законів та звичаїв війни”. Тривають слідчі дії для встановлення особистостей усіх причетних до спроби організації теракту.

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Операцію проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, у період з 12 по 16 червня Служба безпеки України (СБУ) проводитиме спеціальні безпекові заходи у Львові. До цих дій також долучиться Національна поліція.