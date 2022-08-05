СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку полонених і зниклих безвісти: як ним користуватися

Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку онлайн-форму подання заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто перебуває в полоні окупантів.

Саме через цю форму можна повідомити про обставини зникнення людини. Водночас тим, хто звернувся до Об’єднаного центру раніше, не треба повторно заповнювати електронну форму.

Про це у пресслужбі СБУ повідомили 5 серпня.

Там зазначили, що відправлені через форму (ось тут) дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.

У спецслужбі також наголосили, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади. Тож СБУ застерігає від шахрайських схем, коли невідомі можуть телефонувати та пропонувати "допомогу" у нібито визволенні родичів з полону.

"Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їхнього звільнення!" – закликали у спецслужбі.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Росія наразі намагається сфабрикувати докази щодо атаки по Оленівській колонії з українськими полоненими, аби покласти провину на ЗСУ.

#пошукзниклих: Востаннє був на зв’язку у березні - рідні розшукують Віталія Бедраня

Читайте також: