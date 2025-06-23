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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Голова СБУ розповів деталі масштабної атаки на Кримський міст

СБУ підтвердила проведення масштабної операції з пошкодженням Кримського мосту

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

Третя операція СБУ на Кримському мосту у червні 2025 року пройшла під водою із застосуванням потужної вибухівки, що знаменує початок нової епохи в оборонних операціях.

Про це розповів Голова Служби безпеки України Василь Малюк під час зустрічі з журналістами.

«Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це — початок нової епохи», — заявив очільник СБУ.

Він нагадав, що загалом міст зазнав трьох атак. У 2022 році вибухівку вагою 21 тонна було доставлено автівкою з суші, у 2023 році — завдано удару двома бойовими дронами СБУ «Sea Baby» по воді. Третя операція у червні 2025 року відбулася під водою.

«Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху „морської історії“, — підкреслив голова СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.

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