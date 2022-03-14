СБУ затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі": подробиці

За державну зраду затримано 24-річного киянина, який збирав і передавав йому фото пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.
Служба безпеки України затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Донецькій області:
СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо і передавали матеріали ворогу.
А двоє російських колаборантів у Краматорську збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам самопроголошеної "ДНР".
У Закарпатській області:
За державну зраду затримано 24-річного киянина, збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.
У Вінницькій області:
На кордоні з Молдовою затримано 10 українців-дезертирів, які намагалися виїхати з країни, і "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургецький", який перебуває під санкціями РНБО.
Читайте також:
Війна Росії з Україною: ворожа ракета вибухнула біля багатоповерхівки у Києві, є загиблі та постраждалі
"Не хочу бути "гарматним м'ясом": російські окупанти масово пишуть рапорти на звільнення з військової служби
У Херсонській області знову мітингують проти окупантів: звучать постріли