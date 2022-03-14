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СБУ затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі": подробиці

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За державну зраду затримано 24-річного киянина, який збирав і передавав йому фото пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Служба безпеки України затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі".

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

 У Донецькій області:

СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо і передавали матеріали ворогу.

А двоє російських колаборантів у Краматорську збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам самопроголошеної "ДНР".

 У Закарпатській області:

За державну зраду затримано 24-річного киянина, збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

 У Вінницькій області:

На кордоні з Молдовою затримано 10 українців-дезертирів, які намагалися виїхати з країни, і "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургецький", який перебуває під санкціями РНБО.

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