СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила двох колаборантів на Київщині та Херсонщині

СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила двох колаборантів на Київщині та Херсонщині

СБУ продовжує затримувати зрадників України, та агентів, які допомагають ворогу.

Служба безпеки України продовжує викривати зрадників та ворожих агентів, які допомагають росіянам.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Одещині нейтралізували агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора, і затримали трьох її агентів.

У Київській області затримали місцевого мешканця – самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом.

На Херсонщині СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки.

У Дніпропетровській області спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли.

У Миколаєві затримано місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо обстановки у місті.

Нагадаємо, окупант розповів, як росіяни впритул розстрілюють українок.

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