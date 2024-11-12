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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по ЗСУ під Куп'янськом

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по ЗСУ під Куп'янськом

Служба безпеки України затримала агента ФСБ / Фото СБУ

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари російських військ по українських силах, що обороняють Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

За матеріалами справи, зловмисник надавав інформацію, що дозволяла ворогу націлювати удари на штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ в зоні фронту.

Як з'ясувало розслідування, коригувальником виявився місцевий безробітний, який через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах привернув увагу ФСБ. Після вербування агент почав обходити райцентр та прилеглі території, де приховано фіксував розташування і маршрути руху українських захисників.

За кожну передану інформацію про місця розташування сил оборони окупанти обіцяли йому грошову винагороду, однак він так і не отримав обіцяних коштів.

Співробітники СБУ заздалегідь викрили зрадника та затримали його у власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, на якому зберігались докази його комунікацій з ФСБ.

Зловмиснику оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі триває розслідування, а затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.

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