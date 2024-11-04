СБУ затримала агента РФ, який наводив дрони на Суми (фото)

Зловмисник перебуваю під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала 23-річного місцевого жителя у Сумах, який виконував роль коригувальника вогню для російських військових. Як з’ясували слідчі, він надавав координати для атак російських дронів-камікадзе типу «Шахед», що призвело до трагедії 22 жовтня, коли внаслідок ворожого удару загинуло троє цивільних, серед яких була 9-класниця.

Про це повідомила СБУ.

Чоловік збирав інформацію про геолокації Сил оборони України, об'їжджаючи територію Сум і навколишніх районів на своєму автомобілі, де приховано фотографував об’єкти, які його цікавили. Він перебував у безпосередньому контакті з кадровим офіцером російського Головного управління генштабу, через анонімний чат у месенджері передаючи відео потенційних цілей разом з їхніми координатами та описами.

Служба безпеки України затримала корегувальника / фото: СБУ

Служба безпеки затримала зловмисника під час виконання ним завдання біля військових об'єктів. Встановлено, що він був завербований російським ГРУ восени, коли активно висловлював надію на захоплення Сумщини через російські Телеграм-канали. Під час обшуків у його помешканні були вилучені телефон та ноутбук, які містили докази спілкування з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.

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