СБУ затримала агента російської розвідки, який шпигував за позиціями ЗСУ під Слов’янськом 

Основним завданням шпигуна було з’ясування позицій артилерії ЗСУ, що стримує штурмові групи окупантів на Слов’янському напрямку.

Служба безпеки України викрила та затримала чергового агента воєнної розвідки РФ (ГРУ) на Донеччині. Зловмисник шпигував за дислокацією та переміщенням Сил оборони України, передаючи отримані дані для наведення ворожих ударів.

За даними Служби безпеки України, агентом виявився 39-річний місцевий житель, який залишався безробітним. Російські спецслужби завербували його через соцмережі.

Основним завданням шпигуна було з’ясування позицій артилерії ЗСУ, що стримує штурмові групи окупантів на Слов’янському напрямку. Крім того, він збирав інформацію про блокпости українських військових на ключових автошляхах.

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Для виконання своїх завдань агент їздив регіоном, приховано фіксуючи позиції українських сил, після чого передавав координати ворогу через “зв’язкового”. Цією особою виявився колишній мешканець Лимана, який після окупації міста приєднався до російських військових угруповань.

Після ворожих обстрілів агент мав проводити дорозвідку для уточнення результатів атак та підготовки повторних ударів.

Переписка агента з кураторами ГРУ

Співробітники СБУ затримали шпигуна під час спроби передати розвіддані росіянам. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з агресором.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття агента провели співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше у Харкові ліквідували осередок російської розвідки, що готував диверсії. Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони України.