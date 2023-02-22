СБУ затримала агента, який вербував колишніх українських в'язнів до ПВК "Вагнер"

СБУ викрила російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання "вагнерівців".

Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх українських в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер". У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який вербував людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, агентом окупантів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти ЗСУ зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. доларів на місяць.

"Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресорки, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова у спробі знищити його військову компанію та прирівняв це до "зради батьківщини".

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