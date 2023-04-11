СБУ затримала агентів РФ, які збирали дані про оборонні рубежі ЗСУ у Харківській області (фото)

Агенти ФСБ розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади. Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній вздовж кордону з Росією та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції.

Також агресор розшукував інформація про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видавання гуманітарної допомоги мешканцям.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

Одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ.

При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з курораторами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині СБУ схопила чоловіка, який "полював" на HIMARS.

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