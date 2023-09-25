СБУ затримала агентів РФ: збирали дані про ЗСУ і коригували удари по Харкову (фото, відео)

СБУ затримала зрадників, які допомагали РФ завдавати ракетних ударів по Харкову та "зливали" дані про ЗСУ.

На Харківщині кіберфахівці СБУ нейтралізували агентурну мережу РФ, яка збирала розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. А також допомагала ворогу корегувати ракетні удари по Харкову.

Про це пише пресслужба СБУ.

"Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадники відслідковували наслідки повітряних ударів Росії по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

Керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До групи зрадників він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства. Правоохоронці затримали їх за місцями проживання

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або місця російських повітряних ударів.

Переписка зрадників з агентом РФ

Переписка зрадників з агентом РФ

Переписка зрадників з агентом РФ

Переписка зрадників з агентом РФ

Переписка зрадників з агентом РФ

Переписка зрадників з агентом РФ

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати.

Слідчі повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня Росія атакувала ракетами та дронами Одеську область. Під удар потрапив морський вокзал та готель. Який вигляд має морвокзал в Одесі після атаки РФ (фото).

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