СБУ затримала агентів Росії, які корегували ворожі обстріли по Харківщині

СБУ нейтралізувала двох інформаторів ФСБ, які передавали дані про позиції Сил оборони.

На Харківщині служба безпеки України затримала двох інформаторів ФСБ, які передавали інформацію про позиції українських Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисники, жителі Харкова, були завербовані через Телеграм. Один із них, колишній викладач, об'їжджав північні околиці Харкова, фіксував геолокації командних пунктів і укріплень оборонців, а потім передавав цю інформацію російським спецслужбам.

Інший фігурант, охоронець готелю, шпигував за місцями тимчасового базування Сил оборони і надсилав дані у вигляді текстових повідомлень і скріншотів з Google-карт. Кіберфахівці СБУ викрили їхні дії, задокументували підривну діяльність і затримали обох за місцем проживання.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з РФ. Інформаторам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 8 років позбавлення волі. СБУ провела комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій Сил оборони в регіоні.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

Читайте також: