СБУ затримала агентів, які "зливали" дані про ЗСУ та наводили ракети на школи, серед них – вчитель (фото)

СБУ затримала двох агентів РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Служба безпеки України затримала на Донеччині двох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, а також наводили ракети на школи у Слов’янську. Серед затриманих – вчитель фізики.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Донецької обласної прокуратури.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "народную милицию ДНР".

Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передавання закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом місцевості.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Зрадники України

Від початку повномасштабної війни СБУ та інші правоохоронні органи виявляють зрадників, які працюють на ворогу та передають дані, зокрема, про розташування Збройних сил України.

Так, нещодавно СБУ відшукала жінку, яка під час ракетних обстрілів Львівщини вела відеострім у соцмережі.

А на Закарпатті на одному із пунктів пропуску затримали експрацівника МВС та зрадника з Білої Церкви, який зібрав секретну інформацію про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР МО та "Азову", та планував передати Росії.

Про підозру оголосили мешканці Калуша, яка творила сторінку в забороненій російській мережі "Однокласники" та поширювала дезінформаційні пости, в яких підтримувала окупантів.

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