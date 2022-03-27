СБУ затримала близького до Медведчука проросійського політтехнолога Погребинського

Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

СБУ арештували проросійського політолога Михайла Погребинського, який є соратником кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, у соботу, 26 березня, правоохоронні органи провели обшук у квартирі Погребинського в Києві. Слідчі з'ясували, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а отримана інформація передавалася керівництву Росії для планування політики щодо України.

За словами українських правоохоронців, "Погребинський готував і передавав в РФ поради з інформаційних спецоперацій проти України". Додають, що під час обшуку у Погребинського були виявлені результати опитувань, де "нібито 46% українців підтримують президента РФ Володимира Путіна".

За фактом обшуків було порушено справу за ст.111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.