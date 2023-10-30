СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати криміналітету в Україні зброю російських окупантів на мільйони гривень

Підозрювані намагалися продати криміналітету зброю та боєприпаси, які були знайдені на деокупованих територіях на півдні та сході нашої країни.

В Україні правоохоронці затримали чергових “чорних зброярів”, які намагалися продати “кримінальному світу” снайперську зброю та гранатомети російських окупантів. Трьох організаторів нелегального бізнесу затримали у Вінницькій, Миколаївській та Закарпатській областях.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, підозрювані намагалися продати криміналітету зброю та боєприпаси, які були знайдені на деокупованих територіях на півдні та сході нашої країни. Вилучили правоохоронці у них російський танковий кулемет, гранатомети, снайперську зброю та вибухівку.

Зокрема, на Вінниччині затримано ділка, який підготував до продажу цілий арсенал “трофейної” зброї та боєприпасів на загальну суму 3 мільйони гривень. Підозрюваний скуповував пошкоджені зразки засобів ураження через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював їхні бойові властивості та підшукував клієнтів для збуту. Він намагався продати російський АК-12 та снайперську гвинтівку Драгунова за майже 300 тисяч гривень.

На Закарпатті затримали очільника місцевої громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дегтярьова з набоями. Крім нелегального зберігання зброї він, ймовірно, причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ.

Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати “сліди” злочину.

На Миколаївщині співробітники СБУ виявили ще один схрон з бойовими засобами ураження. Тайник був облаштований у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу.

“Під час комплексних заходів встановлено “власника” арсеналу. Ним виявився місцевий мешканець, який звозив до схованки зброю та боєприпаси з місць колишніх боїв на території регіону. Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Усі вилучені засоби уражання планується передати на потреби Збройних Сил України”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що росіянам примарилося відбиття атаки українських "безекіпажних катерів" у Чорному морі.

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