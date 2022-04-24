СБУ затримала депутата-зрадника і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході

СБУ також заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ.
Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, у Херсонській області у держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.
На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.
У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.
На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.
В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.
Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.
Нагадаємо, збитому російському льотчику Красноярцеву оголосили підозру.
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