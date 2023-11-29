СБУ затримала ділків, які хотіли продати російську "трофейну" зброю криміналітету – фото

Служба безпеки спільно з Нацполіцією ліквідувала ще два канали нелегального збуту зброї та боєприпасів у Рівненській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці затримали двох ділків, які намагалися продати криміналітету арсенал бойових засобів ураження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Рівненщині затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримував через власні зв’язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України.

Затримання зловмисника, який хотів продати російську зброю

Одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному авто.

При обшуках у нього вилучили:

автомат Калашникова АК-12;

4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;

понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

"Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньо-політичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.

Нелегальний збут російської зброї в Україні

Нелегальний збут російської зброї в Україні

Нелегальний збут російської зброї в Україні

Ще одного фігуранта викрито на Прикарпатті – мешканець Коломиї намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями.

Крім того, під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонувального шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси.

Весь арсенал він зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного із своїх родичів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до семи років в'язниці.

Нагадаємо, у Києві банда намагалася захопити бізнес, який приносить мільйони гривень (фото).

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