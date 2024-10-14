СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Україні

Обидва затримані були завербовані окупантами через Телеграм-канали.

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які онлайн коригували ракетні удари по території України, зокрема по Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області.

Затримані агенти Росії встановлювали приховані відеокамери біля об’єктів, які їх цікавили. Це дозволяло окупантам у режимі реального часу спостерігати за наслідками ударів та коригувати нові атаки.

Основними цілями були військові аеродроми, теплові електростанції та інші енергогенеруючі підприємства. Агенти спочатку знаходили об’єкти, а потім маскували мобільні телефони для онлайн-трансляції.

Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх «на гарячому», коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на Телеграм-каналах. Однак, замість обіцяних коштів з рф затримані отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера.

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