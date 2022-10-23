СБУ затримала ексвласника "Мотор Січ" Богуслаєва – двигуни компанії виявили в збитих вертольотах РФ

Служба безпеки України затримала президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на Російську Федерацію.

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ".

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

"За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан";

КА-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як працювала схема постачання двигунів

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб іноземної сторони.

Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, стало відомо, що силовики затримали ексвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

У грудні 2019 року Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства "Мотор Січ" китайським компаніям.

У березні 2021 року на засіданні РНБО було ухвалене рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" у власність Української держави в законний конституційний спосіб.

Згодом Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій підприємства "Мотор Січ" через розслідування у двох справах: щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ; щодо можливого порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

Читайте також: