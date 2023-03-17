СБУ затримала інформаторів російської ФСБ: через "Однокласники" зливали дані про Сили оборони

СБУ затримала у Донецькій області інформаторів ФСБ, які передавали окупантам дані про Сили оборони на Авдіївському напрямку.

Служба безпеки України затримала інформаторів російської ФСБ. Вони збирали дані про українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, інформатори збирали дані про Сили оборони на Авдіївському напрямку. Цікавели їх місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів.

Вже згодом вони передавали ці дані через соцмережу “Однокласники” у вигляді зашифрованих кодів

“Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора. За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію рф проти України”, - розповіли в СБУ.

Про свої проросійські погляди вони писали в російських соцмережах. Таким чином на них і вийшов співробітник ФСБ.

“Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника фсб, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів. Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через “зв’язкового”. Ним виявився бойовик терористичної організації “днр”, який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті”, - зазначили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили та затримали російську шпигунку, яка збирала дані оборонних підприємств.

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