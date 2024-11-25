СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за оборонцями Харкова

Служба безпеки України затримала клірика УПЦ (МП), настоятеля храму Харківської єпархії, який підозрюється у співпраці з російськими агресорами та шпигуванні за українськими захисниками.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією, зібраною СБУ, цей священник зливав важливі дані про сили оборони на Харківщині за вказівкою російських спецслужб. Він намагався визначити чисельність особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах, що знаходяться поблизу Харкова. Також він стежив за переміщенням техніки ЗСУ на фронт і передавав ці дані росіянам через месенджери, використовуючи позначки на Google Maps та їх детальні описи.

Отриману інформацію російські війська планували використати для планування ракетних та бомбових ударів по позиціях Сил оборони, які захищають Харків. Завдяки оперативним заходам СБУ вдалося перехопити інформацію та запобігти ворожим атакам.

Затриманий священник, 43-річний протоієрей, почав співпрацювати з російськими військовими у жовтні 2024 року. Він народився в Мелітополі та проживав в РФ з 2009 до 2018 року. Після цього він оселився в Харкові, працював в ІТ-відділі єпархіального управління УПЦ (МП) і став настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон з доказами його співпраці з російськими силами, а також російські рублі та кремлівські нагороди. СБУ повідомила йому про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

Священник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув’язнення. Слідчі дії проводяться за процесуального керівництва прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, на Миколаївщині депутат однієї з міських рад вкрав зерно, але влаштував все так, начебто то був російський ракетний удар.

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