СБУ затримала колаборанта з Херсону, який намагався втекти до Придністровʼя

Затриманий СБУ колаборант раніше вже мав кілька судимостей тяжкі злочини.

Співробітники Служби безпеки України затримали пособника російських окупантів, який після звільнення Херсону, намагався втекти до окупованого Придністровʼя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні вказується, що затриманий мешканець Білозерського району Херсонської області, раніше був засуджений за ряд тяжких злочинів.

Після захоплення Херсону російськими агресорами рецидивіст пішов на добровільну співпрацю з ворогом. Він "здавав" каральним загонам росіян місця проживання учасників руху опору та їх сімей.

Окупантів насамперед цікавили місця проживання українських військових, які брали участь у антитерористичній операції на сході України.

"За свою "лояльність" отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам", - розповіли в СБУ.

Після звільнення міста зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Він оселився недалеко від окупованого Придністровʼя та шукав варіанти, щоб перетнути кордон.

Контррозвідка СБУ вичислила та затримала колаборанта.

Затриманому колаборанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

СБУ затримала колаборанта

СБУ затримала колаборанта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні затримали чотирьох очільників російської катівні, яка діяла під час окупації. Їм повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада та колабораційна діяльність.

Також ми інформували, що настоятеля однієї з парафій УПЦ МП Лиманської громади Донецької області засудили до 7 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.

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