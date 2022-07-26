СБУ затримала колаборантку в "Укрзалізниці", яка передавала дані для масованих ракетних ударів (фото)

Служба безпеки України знешкодила трьох російських агентів, які коригували ракетні удари по Донецькій області.

Так, керівниця однієї з місцевих станцій "Укрзалізниці" зливала агресорам інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.

Одержані відомості окупанти планували використати, щоб завдати серію масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі, повідомили в СБУ.

Колаборантку завербував представник спецслужб РФ через її знайомого – так званого "депутата народної ради ДНР". Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.

Іншого російського агента СБУ затримала в Бахмуті. Зрадник передавав РФ інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі через анонімний Telegram-канал.

Ще двох ворожих інформаторів затримали на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Одним зі "зв’язкових" був бойовик терористичної організації "ДНР", який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи для викриття і притягнення до відповідальності всіх зрадників і колаборантів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, по всій Україні підготували 395 тисяч місць для вивезення мешканців Донеччини із зони бойових дій. Місцева влада закликає всіх терміново евакуюватися з регіону.

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