СБУ затримала колишнього ватажка фейкової "ЛНР": вирішив "залягти на дно" в Україні

Бойовик від 2014 року воював проти ЗСУ.

У Київській області СБУ затримала колишнього ватажка фейкової "ЛНР". Він був причетний до захоплення будівлі СБУ в Луганську та воював проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник був причетний до антиукраїнської діяльності в Луганську. Там він захоплював будівлю СБУ, брав участь в організації фейкового "референдуму", був помічником так званого "міністра мвд лнр" та командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "філіал" російського СОБР). Після цього бойовик "вирішив залягти на дно" та переховувався на Київщині, де його затримала СБУ.

Також зрадник у 2014 році збирав дані про пересування сил АТО, створивши розгалужену мережу інформаторів. Наразі триває слідство.

Фото: СБУ

Затримання та ліквідація бойовиків з ОРДЛО

В Україні засудили 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років. Терористів затримали під час контрнаступу українських військ на півдні України. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Також ЗСУ восени ліквідували бойовика Саїда Закаєва. Він від 2014 року воював проти України та в окупованому Донецьку знущався з місцевих патріотів.

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