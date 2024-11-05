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СБУ затримала коригувальника дронів, який наводив ворожі удари по Миколаєву та Одесі

СБУ затримала коригувальника дронів, який наводив ворожі удари по Миколаєву та Одесі

Фото затриманого / Служба безпеки України

Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав пропозицію співпрацювати з ФСБ, обіцяючи «евакуацію» до Росії.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі, готуючи координати для ракетно-дронових атак на ці міста. Зрадником виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив під увагу російських спецслужб ще до початку війни.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Після початку вторгнення він отримав пропозицію від кадрового співробітника ФСБ про співпрацю в обмін на "евакуацію" до Росії. Агент розвідував локації Сил оборони та проводив дорозвідку після атак, намагаючись знайти нових кандидатів для формування агентурної мережі.

СБУ задокументувала його злочини і затримала, вилучивши мобільні телефони та сім-карти. Чоловіку висунули підозру за державну зраду в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.

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