СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайти знайомств

Зловмисник фіксував локації Сил оборони України, щоб допомогти ворогові в атаках на українські позиції.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала інформатора ФСБ, який діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки російських військ.

Про це повідомила СБУ.

"23-річного жителя Покровська, завербували через "медову пастку" під час пошуку пари на сайтах знайомств. Представниця російської спецслужби зв'язалася з ним і запропонувала зустріч", - йдеться у повідомленні.

Після цього молодик обходив територію поблизу Покровська, фіксуючи позиції українських військ, та звітував окупантам про наслідки авіаударів по місту. Потім ФСБ відправила його на Сумщину для спостереження за роботою української ППО на прикордонні з Росією.

Для виконання завдання інформатор орендував квартиру в обласному центрі, де створив спостережний пункт. Він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення на підвіконні, що дозволяло йому здійснювати онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які використовувалися для розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення. Заходи були проведені співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала агента РФ, який планував вбивство посадовця Мелітопольської міськради

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