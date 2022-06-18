СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів мосту в Одеській області

СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини та встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині.

Контррозвідка Служби безпеки України затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомляє СБУ.

Також співробітники СБУ повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував блокпости у Харківській області.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки відкрила понад 13 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією проти України.

Також слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації державності та знищення українців.

На Херсонщині викрито підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу". А у Донецькій області викрито мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію РФ.

Нагадаємо, окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по Кременчуці, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

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