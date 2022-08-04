СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаєву

За його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту.

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника російських ракетних ударів по Миколаївщині. Чоловік передавав дані ворогу через групи в соцмережах та месенджерах.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник писав точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

Під час обшуку у корегувальника ворожого вогню вилучили засоби зв’язку, що містять докази його діяльності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Раніше СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах у Дніпропетровській області.

Неспокійний ранок: у Миколаєві знову вибухи

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