СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ який готував удари РФ по позиціях ЗСУ в Покровському

Агент мав передати ФСБ організаційну структуру бригади ЗСУ для використання в нових вербуваннях і розвідці.

Служба безпеки України затримала на Донеччині агента ФСБ, який готував серію повітряних ударів по позиціях українських військ у Покровському. Зрадник, якого російська спецслужба завербувала, мав передати координати для вогневого ураження опорних і командних пунктів однієї з бригад ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

ФСБ обіцяла агенту 1 млн рублів за співпрацю, але ця сума виявилася лише частиною вербувальної схеми. Затриманого спіймали, коли він намагався зафіксувати геолокації передових позицій ЗСУ. У нього вилучили мобільний телефон, яким він комунікував з російським куратором.

В ході розслідування також з’ясувалося, що агент мав передати ФСБ організаційну структуру бригади ЗСУ. Цю інформацію російські спецслужби планували використовувати для нових вербувань і розвідки.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Після збору доказів, СБУ повідомила затриманому про підозру у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрдиверсійні заходи проводилися в Донецькій та Луганській областях за керівництвом Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, колишній депутат від Партії регіонів координував агентурну мережу ФСБ у Києві, що складалася з чотирьох осіб і діяла під контролем Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ.

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