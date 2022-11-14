СБУ затримала на Херсонщині "ДНРівця", який стріляв по мирному населенню (фото)

Служба безпеки України та спецпризначенці ЗСУ в рамках спецоперації на тимчасово окупованій частині півдня України затримали бойовика так званої "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який 2014 року добровільно приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3-го стрілецького взводу 1-ої роти 5-го батальйону 109-го полку "народної міліції "днр". Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку. Крім того, встановлено факти його стрілянини по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ", - повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого Херсона.

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