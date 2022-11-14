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СБУ затримала на Херсонщині "ДНРівця", який стріляв по мирному населенню (фото)

СБУ затримала на Херсонщині "ДНРівця", який стріляв по мирному населенню (фото)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1969
Час на прочитання
2 хв
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СБУ затримала на Херсонщині "ДНРівця", який стріляв по мирному населенню (фото)

Фото: Служба безпеки України

На Херсонщині затримали бойовика Росії.

Служба безпеки України та спецпризначенці ЗСУ в рамках спецоперації на тимчасово окупованій частині півдня України затримали бойовика так званої "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який  2014 року добровільно приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3-го стрілецького взводу 1-ої роти 5-го батальйону 109-го полку "народної міліції "днр". Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.  Крім того, встановлено факти його стрілянини по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ", - повідомляють правоохоронці.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого Херсона.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1969
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