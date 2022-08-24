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СБУ затримала на Миколаївщині корегувальника, який передавав дані про позиції ЗСУ і HIMARS

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СБУ затримала на Миколаївщині корегувальника, який передавав дані про позиції ЗСУ і HIMARS

Фото: Офіс генерального прокурора

У Миколаївській області правоохоронці викрили місцевого жителя, який передавав російським загарбникам інформацію про позиції Збройних сил України й розташування систем HIMARS.

За даними слідства, підозрюваний за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. У подальшому ЗС РФ планували завдавати ракетних та артилерійських ударів по них. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.  

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передавання зазначених даних. Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ перешкодила спецслужбам РФ організувати постановчі "акції протесту" до Дня Незалежності у трьох областях.

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