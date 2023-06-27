СБУ затримала на Одещині високопосадовця ОДА: вкрав понад сім мільйонів гривень (фото)

В СБУ заявили, що до розкрадання коштів причетний діючий керівник апарату голови Одеської ОВА.

Українські правоохоронці викрили високопосадовця Одеської ОВА, який вкрав понад сім мільйонів гривень на будівництві селищних лікарень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. До розкрадання коштів причетний діючий керівник апарату голови Одеської ОВА.

“До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині. Як встановило слідство, у 2020 році за “сприяння” одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн”, - розповіли в СБУ.

Потів слідство з’ясувало, що учасники схеми розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.

“Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію. Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА. Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підвередила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним”, - додали у СБУ.

Чоловыка підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

Вже під час обшуків у підозрюваних виявили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

“Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями КК України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми”, - зазначили у Службі безпеки.

Нагадаємо, що ЗСУ відвоювали під Донецьком окуповану від 2014 року територію.

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