Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ затримала на Сумщині "регіонала", який наводив російські ракети на позиції ЗСУ (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
949
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ затримала на Сумщині "регіонала", який наводив російські ракети на позиції ЗСУ (фото)

СБУ затримала на Сумщині "регіонала", який допомагав окупантам / Фото: СБУ

Чоловік співпрацював з російською ФСБ та чекав початку повномасштабного вторгнення.

Служба безпеки України затримала колишнього “регіонала”, який допомагав російським окупантам. Він наводив “Гради” ворога на прикордонні райони Сумщини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали в Сумській області агента російської ФСБ, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Вже потім цю інформацію він передавав росіянам для коригування обстрілів, зокрема, з реактивних систем “Град”.

“Фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній місцевий “функціонер” забороненої “Партії регіонів”. Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу фсб. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від фсб завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в “режим очікування”, - розповіли в СБУ.

© Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України

Вже після початку повномасштабного вторгення на нього вийшов його “куратор” і запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах області.

“Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників. Співробітники СБУ затримали фігуранта “на гарячому” під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби. Для передачі розвідданих до фсб він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення після “сеансу зв’язку” з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала корегувальника ракетного удару по Краматорську.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
949
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація