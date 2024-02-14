СБУ затримала нову партію проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України: подробиці

СБУ затримали в Києві, на Житомирщині, на Запоріжжі та у Черкасах проросійських агітаторів, які виправдовували повномасштабне вторгнення.

СБУ в різних регіонах України затримала чергову партію проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, СБУ затримали в Києві, на Житомирщині, на Запоріжжі та у Черкасах проросійських агітаторів, які виправдовували повномасштабне вторгнення та закликали до захоплення Києва.

У Києві припинили діяльність блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію РФ проти України. Для цього підозрюваний записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.

Водночас на Житомирщині викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих мешканців, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні.

“Наприклад, збройну агресію рф вони називали “громадянським конфліктом” у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані “семінари”, а потім викладали відповідне відео у соцмережах”, - розповіли в СБУ.

На Запоріжжі правоохоронці викрили дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

Своєю чергою у Черкасах отримала вирок місцева агітаторка, яка також закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

“За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков".

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