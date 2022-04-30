СБУ затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганщини

На Луганщині викрили групу коригувальників вогню.

Служба безпеки України затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Встановлено, що мешканець Лисичанська передавав окупантам відомості про розташування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також дані про наслідки ворожих обстрілів міста.

"Зрадник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному. Пособники окупаційних військ передавали куратору зібрані дані через спеціально створені телеграм-канали", - йдеться у дописі.

Наразі усіх учасників, у тому числі, очільницю агентурної мережі встановлено та затримано.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, "керівникам" Херсонської області, яких призначили окупанти, повідомили про підозру в держзраді.

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