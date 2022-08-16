СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам ракетами обстрілювати Україну

У Донецькій області СБУ затримали громадянина Росії.
Чоловік збирав дані про місця перебування українських Сил оборони, щоб окупанти потім обстрілювали ЗСУ ракетами.
Про це повідомили в СБУ.
Росіянин мав мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. На початку війни він сам зв'язався зі спецслужбами держави-окупантки та погодився збирати дані про розташування ЗСУ. Він передавав загарбника інформацію про розташування української військової техніки та захисників. У подальшому окупанти це могли використати для нанесення ракетних ударів.
"Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.
СБУ викрила та затримала російського агента.
Нагадаємо, на Херсонщині ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ.
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