СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам ракетами обстрілювати Україну

Чоловік збирав дані про місця перебування українських Сил оборони, щоб окупанти потім обстрілювали ЗСУ ракетами.

Про це повідомили в СБУ.

Росіянин мав мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. На початку війни він сам зв'язався зі спецслужбами держави-окупантки та погодився збирати дані про розташування ЗСУ. Він передавав загарбника інформацію про розташування української військової техніки та захисників. У подальшому окупанти це могли використати для нанесення ракетних ударів.

"Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила та затримала російського агента.

Нагадаємо, на Херсонщині ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ.

Читайте також: