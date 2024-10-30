СБУ затримала російських агентів, які коригували ворожі удари по Донеччині (фото)

Зрадники збирали інформацію про українську артилерію.
Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які координували ворожі удари по Донеччині. Затримані намагалися розвідати та передати інформацію агресору про бойові позиції українських військових у Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.
Про це повідомила СБУ.
Серед затриманих були місцеві жителі, які або підтримували ідеї рашизму, або шукали спосіб швидкого заробітку через Телеграм-канали. Кожен з агентів діяв окремо та отримував завдання від різних російських кураторів.
Двоє зрадників з Лимана та Слов’янська шпигували за українською артилерією, яка контролювала вогнем наступальні групи ЗС РФ. Вони планували, що у разі виявлення цілей, росіяни проведуть розвідку за допомогою дронів і атакують за допомогою керованих авіабомб.
Ще один затриманий, житель Краматорська, коригував повітряні удари по військових шпиталях, де лікувалися поранені українські військові. Співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки затриманню цього агента.
Останній зрадник працював на воєнну розвідку РФ, збираючи координати мостів для переправлення бронетехніки ЗСУ на східному фронті.
Служба безпеки повідомила затриманим про підозру у державній зраді та несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення українських військових формувань під час воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.
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