СБУ затримала російського інформатора: вишукував місця розташування Сил оборони

Служба безпеки України викрила на Донеччині російського інформатора, який коригував удари окупантів голосовими повідомленнями.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.

“Найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області. Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони. Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох “зв’язкових” на тимчасово окупованій території Донеччини”, - наголосили в СБУ.

“Зв’язковими” виявилися командир батальйону “Єнакієво-Дунайської бригади” та бойовик “мотострілкового полку” Південного військового округу ЗС РФ.

“Передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що у ЗСУ оцінили масштаби пошкодження російських суден у Севастополі.

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