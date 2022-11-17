СБУ затримала "розконсервованого" агента ГРУ, який "наводив" ракети на об’єкти Вінниччини (фото)

Колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії і проживав відтоді на Вінниччині, працював на російське ГРУ, допомагаючи окупантам у ракетному бомбардуванні енергетичних об’єктів регіону. Агент воєнної розвідки РФ був коригувальником російських окупаційних військ.

Про це інформує СБУ.

Як встановила контррозвідка Служби безпеки, колишнього радянського військового завербувало російське ГУР ще в 90-х і перевели його в "режим очікування" після розпаду СРСР.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни згадали про свого агента, якому доручили збирати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

Зокрема, він таємно фотографував українських військових та передавав ворогу дані через Telegram-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами.

Крім цього, шпигун передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

Саме за "наводкою" агента армія РФ планувала завдати серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах Вінницької області.

Ворожого агента затримали під час спроби передати росіянам координати українського енергооб’єкту. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором". Затриманому оголосили підозру у держзраді (ч. 2. ст. 111).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником. За їхніми словами, на звільнених від ЗС РФ територіях продовжують залишатися прихильники "руского міра", які допомагали ворогу.

Як повідомлялося, на Харківщині СБУ затримала російського агента, який “здавав&rdquo окупантам позиції українських ППО.

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