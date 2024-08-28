СБУ затримала шпигуна з "Укрзалізниці", який працював на ФСБ на Покровському напрямку

Залізничник шпигував за українськими Силами оборони на Покровському напрямку, де тривають найзапекліші бої.

Контррозвідка СБУ затримала співробітника регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця", який шпигував для ФСБ і передавав інформацію про Сили оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, затриманий залізничник шпигував за українськими Силами оборони на Покровському напрямку, найактивнішій ділянці фронту, де відбувається найбільша кількість бойових зіткнень. Російська спецслужба наказала йому збирати інформацію про координати опорних пунктів і вогневих позицій українських військ, які захищають місто.

Затриманий агент також намагався дізнатися геолокації ключових мостів, які використовуються українськими силами на східному фронті. Отримані розвіддані планувалися для підготовки нових бойових операцій, що могли б сприяти прориву до райцентру.

Для збору інформації агент об'їжджав місцевість і, при можливості, намагався випитувати потрібні дані у своїх колег. Після цього він складав звіт, де описував зібрану інформацію та позначав потенційні цілі на електронних картах.

затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з російською ФСБ. Розслідування встановило, що навесні цього року житель Покровського району був завербований російською спецслужбою дистанційно. Чоловік потрапив у поле зору загарбників як прихильник прокремлівських Телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі.

Слідчі СБУ висунули затриманому підозру у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував під виглядом кур'єра доставки. Він збирав координати ключових транспортних шляхів та медустанов, щоб передати ці дані для вогневого ураження. Агента затримали під час підготовки звіту для ФСБ.

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