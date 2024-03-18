СБУ затримала сім’ю зрадників: ховали рештки загиблих окупантів та готували ракетні удари

СБУ затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні і ховали рештки загиблих росіян під Києвом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що завербовані ворогом батько і син готували російські ракетні удари по Київщині.

"Зокрема, вони "зливали" геолокації базування Сил оборони і військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Повідомляється також, що ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби - шукали рештки тіл росіян, які загинули під час боїв за Київ.

Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили до лісосмуги столичного регіону та там ховали, а потім відправляли фотозвіти з прив’язкою до місцевості й координатами місць поховання.

Затриманим оголошено підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

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