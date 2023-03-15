СБУ затримала свого ексспівробітника, який закликав українських захисників до дезертирства

Зрадник звільнився з лав СБУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії.
Служба безпеки України затримала свого колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який закликав українських захисників до дезертирства.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу.
"Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі, що з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про перебіг мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.
Його затримали у березні 2023 року під час перетину кордону України. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.
Нагадаємо, СБУ затримала харків’янина, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.
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