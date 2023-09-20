СБУ затримала у Черкасах чоловіка, який вимагав з родин загиблих воїнів ЗСУ гроші (фото)

Служба безпеки України затримала у Черкасах рекетира, який “вибивав” гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чоловік вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримали від держави. Мова йде про одноразову виплату у 15 млн гривень, яку країна виплачує сім’ям захисників.

“У разі відмови - рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема - над їхніми дітьми. Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Щоб “вибити” суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством. У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали рекетира “на гарячому” під час передачі йому частини “данини” у розмірі 200 тисяч гривень”, - розповіли в СБУ.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників.

“Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав “свій відсоток”. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (“Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану”) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави”, - розповіли в СБУ.

"Вибивав" гроші з сімей загиблих захисників

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Черкащині 21-річний чоловік побив військового на милицях.

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