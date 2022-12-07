СБУ затримала у Херсоні експравоохоронця, який допомагав окупантам створювати "філіал" ФСБ

Правоохоронці затримали ще одного зрадника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Служба безпеки України затримала у Херсоні колишнього правоохоронця, який допомагав ворогу створювати у місті так званий "філіал" ФСБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зрадником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще 2010 року.

Під час окупації Херсона він допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати "діяльність місцевого" підрозділу російської спецслужби.

"Цей окупаційний орган під назвою "государственная служба безопасности" мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону. Встановлено, що пособник агресора підшукував "однодумців", яким пропонував вступити до лав "філіалу" ФСБ. Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для підбору "кандидатів" до структури "ГСБ" він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур. В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну "посаду" у псевдооргані окупантів.

Зрадник потрапив у поле зору ФСБ перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді ворог запросив його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні.

Вже під час тимчасової окупації обласного центру на зрадника вийшов його російський куратор.

Після звільнення міста він намагався "залягти на дно" для уникнення правосуддя.

Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Ворожі поплічники у Херсоні

Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Правоохоронні органи продовжують виявлити зрадників та колаборнатів, які перейшли на сторону ворога.

СБУ викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Правоохоронці затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области" та викрадали українців до катівень.

У Херсоні також затримали заступника міського голови з команди зрадника Володимира Сальдо, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Правоохоронці також затримали групу людей, які під час окупації міста приєдналися до російських окупантів та працювали в так званому "управлінні служби виконання покарань в області".

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