СБУ затримала у Миколаєві "блогерів", які "зливали" місця дислокації ЗСУ та готували сюжети для росЗМІ

СБУ знешкодила у Миколаєві російських агентів, які позиціонували себе як проросійське "підпілля".

Служба безпеки України затримала в Миколаєві двох агентів спецслужб Росії, які займались прихованою підготовкою сюжетів для кремлівських ЗМІ.

Зрадниками виявились двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв’язкових" російської агентури – ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля "РИА Новости".

Ще одним завданням зловмисників було збирання розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду.

Зловмисники також "зливали" агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співпраця зі спецслужбами Росії

У Вінниці та області затримали чотирьох місцевих жителів, які зняли та опублікували наслідки ракетних ударів по регіону. Після цього окупанти повторно обстріляли ці місця.

Служба безпеки України також затримала українця, який працював корегувальником вогню, зокрема наводив удари дронів-камікадзе на півдні Одещини.

У Києві затримано коригувальника, який здавав ворогу позиції ЗСУ. Під час затримання у 42-річного киянина вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Перед судом також постане подружжя з Миколаєва – їх підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про місця розташування Збройних сил України.

Правоохоронці також затримали коригувальника ракетних ударів ворога по Рівному.

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