СБУ затримала в Херсоні колаборантку, яка примусово паспортизувала місцевих мешканців (фото)

Служба безпеки України в Херсоні затримала колаборантку, яка під час тимчасової окупації міста примусово “паспортизувала” пільговиків.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, жінка підтримала російських окупантів та увійшла до керівного складу так званого “управління праці та соцзахисту РФ”. На цій “посаді” вона брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової “інтеграції” нормативно-правової бази регіону під “стандарти” російського законодавства. Серед іншого – організовувала переведення соцвиплат винятково в рублях країни-агресора.

“Також колаборантка змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення. Після звільнення Херсона зловмисниця залишилась у місті та “залягла на дно”, змінивши місце проживання. Таким чином вона сподівалась уникнути правосуддя”, - розповіли в СБУ.

Проте правоохоронці її викрили, встановили її місцеперебування та затримали. До того, як перейти на бік окупантів вона працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення.

“У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй увійти до лав місцевої окупаційної адміністрації рф, на що вона одразу погодилась. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що першочергова ціль ЗСУ на Херсонщині – це відрізати та звільнити місто Олешки. Оскільки саме з Олешок російські окупанти ведуть постійні артилерійські обстріли по Херсону.

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