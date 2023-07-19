СБУ затримала в Києві колаборантів, які працювали з російськими окупантами

На Луганщині вони мали спільний бізнес та систематично перераховували гроші до РФ.

Служба безпеки України викрила колаборантів, які мають спільний бізнес з окупантами, але хотіли “пересидіти війну” в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, спільний бізнес у колаборантів був на Луганщині. Зловмисниками виявилися власники заводу з виробництва алкогольної продукції в тимчасово захопленому Сєвєродонецьку.

“Після початку повномасштабного вторгнення рф фігуранти відмовились перевозити виробничі потужності підприємства на підконтрольну Україні територію. Вони “перереєстрували” власну компанію згідно з вимогами “російського законодавства” та відкрили рахунки в місцевих “філіях” банків рф. Пізніше вони залишили у Сєвєродонецьку “довірену особу”, яка контролювала роботу заводу, а самі переїхали до Києва, звідки координували ведення бізнесу. Готову продукцію заводу ділки реалізовували через власний ресторан та розгалужену мережу точок продажу в окупованій частині на сході України”, - розповіли в СБУ.

Водночас гроші, які вони отримували від бізнесу, регулярно перераховували до бюджету РФ як “податки” та “збори”.

“Крім того, вони постійно сплачували “данину” представникам місцевої окупаційної адміністрації рф за можливість “безперешкодного” ведення бізнесу. На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали у Києві одного з організаторів злочинної діяльності. Під час обшуків у його помешканні виявлено понад 2 млн у гривневому еквіваленті та документи із доказами оборудки. Іншого організатора “схеми” затримано у Хмельницькому на спробі втечі за кордон. Щодо третього фігуранта, який переховується у тимчасово окупованій частині Луганщини, – тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності”, - додали у СБУ.

Наразі колаборантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України (“Колабораційна діяльність, вчинена у складі організованої злочинної групи”).

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали агентку РФ, яка координувала удари окупантів по адмінбудівлях.

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