СБУ затримала в Одесі проросійського блогера з оточення Стремоусова

Пропаганду РФ він розповсюджував через власні сторінки в соцмережах.

Служба безпеки України затримала в Одесі блогера, який був “правою рукою” Стремоусова.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, підозрюваним є проросійський блогер з Миколаївщини, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Тривалий час блогер був “правою рукою” колаборанта Стремоусова.

“На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі “Вконтакте” із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що у подальшому його сюжети і публікації “підхоплювали” центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом “позиції” пересічних громадян України.

“Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм “мужчина”. Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено “посадову інструкцію інформагентства” Стремоусова, де раніше працював фігурант. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України”, - зазначили в СБУ.

Проросійському блогеру загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії.

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